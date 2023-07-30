الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الطيران المدنى يصدر تعليمات بتخفيض استهلاك الكهرباء

وزير الطيران
وزير الطيران

أصدر الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني تعليماته إلى ديوان الوزارة، وكذلك الشركات التابعة لتنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، في إطار خطة الدولة المصرية نحو ترشيد الاستهلاك في كافة المجالات.

وقال الوزير في رسالة للعاملين أدعوكم جميعًا لتبني خطة رشيدة نحو تخفيض استهلاك الكهرباء، والقيام بدور توعوي في الحفاظ على الطاقة سواء علي مدار حياتنا اليومية أو في أماكن عملنا بكافة المرافق والمنشآت الإدارية، على أن يكون كل منا حريص بغلق أجهزة الكمبيوتر والمكيفات، وكل ما يتعلق باستخدام الكهرباء خاصة في حالة عدم التواجد بالمكاتب خلال ساعات العمل، وكذلك الالتزام بغلق مصابيح الإنارة الداخلية والخارجية عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية ما عـدا ما تفرضه مقتضيات سير العمل في بعض المواقع داخل قطاع الطيران من مطارات، وغيرها من مرافق حيوية تقوم بالتعامل بشكل مباشر ودائم مع العملاء.

وتابع الوزير، إن العالم أجمع يتعرض حاليًا لأزمة متغيرة في مجال الطاقة على كافة المستويات في ظل التغيرات المناخية وتداعياتها، ونحن في مصر نمر بتحدٍ كبير في هذا المجال لذا وجب علينا أن نتكاتف جميعا، وأن نكون على قدر من الوعي والمسئولية؛ للمرور من تلك الأزمة الاستثنائية.

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