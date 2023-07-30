تأجيل المؤتمر الصحفى لفيتور بيريرا

قرر البرتغالى فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر انعقاده غدا الاثنين للحديث عن استعدادات الحكام للموسم الجديد وخطة المرحلة المقبلة من إقامة معسكرات وتطوير للحكام و تقنية حكم الفيديو var ، ليقام المؤتمر عقب انتهاء مباريات دور الـ8 لبطولة كأس مصر.

ويواجه الأهلي حاليا فريق الداخلية في الدور ثمن النهائي، ويلتقي الفائز من هذه المباراة مع المصري البورسعيدي في الدور ربع النهائي يوم الخميس 3 أغسطس المقبل.

ومن المنتظر أن تبدأ منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024، يوم 25 سبتمبر المقبل.