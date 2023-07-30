جميل مزهر لـ"القاهرة الإخبارية": رعاية واحتضان مصر تعطي قوة دفع للاتفاق الفلسطيني

قال جميل مزهر، نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن هناك جدية ومسؤولية وطنية ورعاية واحتضان من الشقيقة مصر تعطي قوة دفع للاتفاق.

وأضاف خلال لقاء عبر قناة "القاهرة الإخبارية" أنه بدعم الأشقاء في مصر، سوف نصل قريبا جدا لاتفاق حول هذه القضايا.

لافتا إلى أن الخروج بتشكيل لجنة لمتابعة الحوار الوطني الفلسطييني الشامل يعد خطوة مهمة.

وتابع: "نتمنى ونأمل بتشكيل اللجنة بشكل عاجل وسريع حتى تأخذ دورها باستكمال الحوار الوطني الفلسطيني الشامل".