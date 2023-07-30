تفاصيل رحلة إلى واحدة من آخر معاقل غابات الأمازون المطيرة

رصدت صحيفة الجارديان البريطانية، رحلة رجال ونساء وأطفال السكان الأصليون من جميع أنحاء البرازيل طريقهم إلى واحدة من آخر معاقل غابات الأمازون المطيرة للاحتفال المشوب بالحزن والتحدي، خلال الشهر الأكثر سخونة في العالم منذ أكثر من 100000 عام .

وسط مخاوف متزايدة من الجفاف والأدلة المتزايدة على أن أكبر الأشجار في الغابة بدأت في الموت، جاؤوا إلى حديقة Xingu الوطنية لإبداء احترامهم لأكثر حماة الأمازون فاعلية منهم جميعًا، رئيس السكان الأصليين راوني ميتوكير ، الذي أشار ربما يقترب من نهاية أيامه كناشط.

جاء التكريم من الملك تشارلز الثالث، بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية وملك الروك في ستينغ، بينما حضر أكثر من 800 شخص شخصيًا، وكان هناك جانب دعاة حماية البيئة البرازيليين وعلماء ووزير حكومي وقاض وعشرات من المؤيدين الأجانب، وفشل رئيس البرازيل، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، في الحضور، مشيرًا إلى الحاجة إلى إجراء طبي على وركه.

كان السبب الظاهري للتجمع في Piaraçu ، وهي قرية في ولاية ماتو غروسو ، هو عيد ميلاد راوني الاسمي الحادي والتسعين، على الرغم من أنه في الحقيقة، مثل أعظم أشجار الأمازون، لا أحد متأكد من عمره بالضبط، لقد كان راوني موجودًا لفترة أطول من معظم الأشخاص، وقام بحملات أكثر، وسافر أكثر، ويمكن القول إنه حقق المزيد، وكان بالتأكيد أكثر وضوحًا على مستوى العالم ، بفضل لوحة الشفاه التي لا تخطئها العين.

لاحظ الكثيرون أن الحدث بدا وكأنه هلا أخير لزعيم يبدو قوياً جسدياً وذكياً سياسياً لكنه يقول علناً أن أيامه كناشط تتضاءل ، مما أثار تكهنات حول من يمكنه شغل دوره كرئيس لشعب كايابو.

يعتبر القيادة القوية أمرًا حيويًا في هذا المنعطف غير العادي للفرص السياسية الوطنية والقلق بشأن المناخ العالمي الذي جعل العالم الخارجي أكثر استعدادًا من أي وقت مضى للاستماع إلى أصوات السكان الأصليين ولكن يبدو أنه لا يزال غير مستعد للجلوس بجانبهم في المفاوضات أو التصرف بما يحقق مصالحهم الفضلى.