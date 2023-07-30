الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

طبيب يكشف سبب غرق نجل الفنان حسن يوسف

نجل الفنان حسن يوسف
نجل الفنان حسن يوسف

قال الدكتور أيمن فودة، كبير الأطباء الشرعيين السابق، إن اسفكسيا الغرق التي توفي بها عبدالله نجل الفنان حسن يوسف، كلمة يونانية تعني عدم وصول الأكسجين للرئة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الدراسات التشريحية تبين أن الرئة تكون من فويصلات هوائية، وشعيبات تعمل على تبادل الغاز.

وأردف: "ما يحدث عند الغرق أن المياه تحل محل الهواء، فلا يسصل الأكسجين للجسم".

وكشف أن أسباب الغرق تكون إما من الإجهاد الحراري، أي العوم وقت الظهر في حرارة عالية، موضحًا أن أفضل وقت مناسب للسباحة إما في الصباح الباكر، أو بعد انكسار الشمس بعد الساعة الخامسة.

ولفت إلى أن من أسباب الغرق أيضًا "حالات مرضية مثل الصرع، أمراض القلب، قصور الدورة الدموية التاجية"، مشيرا إلى أن الاجهاد يفقد الإنسان المقاومة أو القدرة على العوم.

وأوضح أن الغطاسين على الشاطيء مدربين على سحب الشخص الذي يتعرض للغرق، ويحاول يخرج المياه من الرئة.

ولقى نجل الفنان حسن يوسف ويدعي "عبدالله" مصرعه إثر غرقه في شاطئ إحدى قرى الساحل الشمالي وتم على الفور نقله إلى مستشفى العلمين النموذجى.

الغرق أسباب الغرق نجل حسن يوسف

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