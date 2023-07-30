عالم بالأوقاف: هذه صفات الصديق الحق (فيديو)

قال الدكتور أسامة فخري الجندي، من علماء وزارة الأوقاف، إن الصداقة الحقيقة التي يكون لها ثمرة في الدنيا والآخرة، لها عدة قيم وآداب، منها المحبة والتودد بالتواصل والتراحم بقيم البر والوفاء حتى يصل أن يجعل صاحبه كأنه جزء منه.

تابع العالم بوزارة الأوقاف، خلال حواره ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "لازم الصاحب يجعل صاحبه لا يرضى له بما هو أقل منه، لأنه يؤمن أحدكم حتى يحب لصديقه ما يحب لنفسه، كما علمنا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم".

واستكمل: "سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول ثلاثٌ يصفين لكَ ودّ أخيك: أن تسلم عليه إذا لقيته، وتوسّع لهُ في المجلس، وتدعوه بأحب الأسماء إليه، دى حاجة ممكن تعلمنا إزاى نبحث عن الصديق الحسن، الصديق الحق هو اللى بيعمل على التخفيف عن صديقه في مشكلة ويرفع روحه معنوياته، وينبذ التشاؤم، ويعطي لصاحبه طاقة إيجابية".

وأردف: "نحن نعيش في المجتمعات تفتقد ثقافة التبسم، والتي تعبر عن الشعور بالراحة والاطمئنان، وهي تحمل معاني كثيرة، وكمان هي صدقة كما عملنا سيدنا النبي محمد في حديثه التشريف تبسمك في وجه أخيك صدقة".

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