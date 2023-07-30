الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المستشار مسعود الفخرانى يستقبل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

جاني من اللقاء
جاني من اللقاء

استقبل صباح اليوم الأحد، المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة بمقر رئاسة الهيئة، الدكتور صالح الشيخ ​"رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة". لتهنئته بمناسبة توليه منصب رئاسة هيئة قضايا الدولة.

وقد حضر اللقاء السادة المستشارون نواب رئيس الهيئة: المستشار محمود عبد الجابر حمودي عضو المجلس الأعلى للهيئة، المستشار هاني محمد على رئيس المكتب الفني، والمستشارون الأمناء العامون المساعدون، المستشار دكتور فوزي أحمد شادي، والمستشار أحمد ثابت إبراهيم ، والمستشار وليد العناني، والمستشار أحمد سعد عبد العاطي المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة.

وقد أعرب الدكتور صالح الشيخ ​"رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة" عن خالص تمنياته للمستشار مسعد عبد المقصود بالتوفيق والسداد في قيادة الهيئة في الفترة المقبلة.

من جانبه عبر رئيس الهيئة عن بالغ امتنانه على هذه التهنئة الرقيقة وأكد على حسن التعاون المشترك بين الهيئة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لما فيه صالح الوطن.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

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