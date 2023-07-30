كايد الغول: حركة الجهاد ستؤيد أي قرار في صالح الشعب الفلسطيني

قال كايد الغول عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن اجتماعات الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في مدينة العلمين الجديدة شكلت محطة ضرورية في هذه الفترة.

وأضاف الغول، خلال تصريحات خاصة لقناة القاهرة الإخبارية، أنه تم تشكيل لجنة من جميع الأطراف للبحث في كافة الملفات ووضع آليات تنفيذية لقضايا الخلاف القائم في الساحة الفلسطينية.

ولفت إلى أن اللجنة ستجتمع في القاهرة، وتضع على جدول أعمالها مختلف الملفات التي بحاجة إلى تحديد مواقف مشتركة بتواريخ وآليات ملزمة للجميع.

وأردف: "سنعمل على أن تقوم اللجنة بدورها كاملا بأسرع ما يكون، وأن تبحث بشكل شامل الحلول المطلوبة في هذه الفترة".

وأشار إلى أن حركة الجهاد رغم عدم مشاركتها، أعلنت أنها ستكون مع أية قرارات ستكون في صالح الشعب الفلسطيني، وعلى الأرجح سيكونوا جزءً من اللجنة التي ستشكل.