البرغوثى لـ"القاهرة الإخبارية": اللقاء بداية لمرحلة جديدة وإنهاء الانقسام

أكد مصطفى البرغوثي، أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، أنه لم يكن من المتوقع أن تحل كل المشاكل في يوم واحد، قائلًا: "الأهم أننا بدأنا عملية جديدة".

وأضاف خلال تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية": "أهم ما شعرنا به من الجميع شعور عميق بالمسئولية التاريخية تجاه أخطر ما يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ عام 1948".

وتابع: "اللقاء كان بداية لمرحلة جديدة وبداية للمصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام".

ومن جانبه، قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس، إنهم قدموا رؤية لبناء خطة وطنية فلسطينية لمواجهة المخططات الإسرائيلية، تشمل بعدين الأول دولي والثاني فلسطيني، موضحًا أن المقاومة الشاملة هي الخيار الاستراتيجي لإنجاز مشروع التحرير، وأنه يجب إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني على أسس ديمقراطية جديدة، وأن يقوم ذلك على مبدأ الشراكة.