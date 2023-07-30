الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أكبر قافلة طبية بالوراق.. والأهالي: "كشف وعلاج مجاني"

قافلة طبية بالوراق
قافلة طبية بالوراق

نظمت محافظة الجيزة أكبر قافلة طبية مجانية بمنطقة الوراق، لخدمة أهالي وسكان المنطقة وتقديم رعاية طبية شاملة لهم من خلال القافلة، تحت رعاية عدد من نواب المنطقة، وبالتنسيق مع الدكتور نبيل عبدالمقصود أمين الصحة بمحافظة الجيزة.

وانطلقت أكبر قافلة طبية مجانية اطباء وصيادلة المركز  القومى للبحوث باشراف الدكتورة نبيلة عبدالمقصود فى كل التخصصات بالوحدة الصحية بوراق الحضر بشارع عبد المنعم رياض، حيث قامت القافلة بالكشف والتشخيص مجانا وصرف الأدوية من صيادلة المركز، وضمت القافلة بعض العيادات المتنقلة الخاصة بالمركز والتي من ضمنها عيادات الاسنان، عيادة الباطنة وعيادة أمراض النساء.

وأشاد العديد من أهالي وسكان المنطقة بالقافلة الطبية التي تواجدت بالوحدة الصحية، وتقول رضا محمد، إحدى أهالي منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، إن القافلة شملت كافة التخصصات واستقبلت كافة الأهالي بترحيب وقامت بعمل كشوفات وفحوصات شاملة لكافة القادمين وتقديم جميع الخدمات الصحية لهم بالمجان.

ومن جانبها أوضحت فايزة السيد، إحدى أهالي منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، أنها كانت تشكو من آلام شديدة في البطن، ما جعلها تقدم على الوحدة الصحية وتفاجأت بوجود القافلة الطبية والتي استقبلتها وقامت بعمل فحص شامل وكشوفات عديدة على منطقة البطن ومن بعدها تم صرف علاج بالمجان لها، وطالبت بوجود تلك القوافل الطبية بشكل دوري على الأقل مرة أسبوعيا.

أضاف عماد منصور، أحد أهالي منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، أن القافلة الطبية اهتمت بشكل كبير بالجانب الصحي لكافة الوافدين على الوحدة الصحية، وشملت العديد من التخصصات الطبية منها باطني وأسنان ونساء وتوليد وغيرها من التخصصات علاوة على تشخيص الحالة وصرف علاج لها بالمجان، مؤكدا على أن الأطباء متخصصين وكل طبيب متميز في التخصص الخاص به.

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قافلة طبية كشف وعلاج مجاني محافظة الجيزة قافلة طبية مجانية الوراق رعاية

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