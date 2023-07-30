تواصل حالة الجمود فى إسبانيا بعد فقدان الحزب الاشتراكى مقعدًا حاسمًا

يعانى الحزب الاشتراكي الإسباني من انتكاسة في جهوده لتشكيل حكومة ائتلافية يسارية جديدة بعد الانتخابات غير الحاسمة التي أجريت هذا الشهر، حيث منح فرز الأصوات في الخارج مقعدًا حاسمًا للمحافظين المعارضين.

والنتيجة تعني أن الكتل اليمنى واليسرى أصبحت الآن في عنق العنق بينما يستعد النواب للتصويت في الكونجرس الذي سيحدد من سيحكم، وتكمن آمال اليسار في البقاء في السلطة الآن بقوة أكبر على جونتس، الحزب الكتالوني من يمين الوسط المؤيد للاستقلال بقيادة كارليس بويجديمونت، الرئيس الإقليمي الكاتالوني السابق الذي فر من إسبانيا لتجنب الاعتقال بسبب دوره في المحاولة الأحادية الفاشلة للاستقلال. منذ ما يقرب من ست سنوات، حسبما نقلت الجارديان البريطانية.

على الرغم من أن حزب الشعب اليميني فاز في الانتخابات المبكرة، إلا أنه لم يرق إلى مستوى التوقعات وتغلب بفارق ضئيل على حزب العمال الاشتراكي الإسباني، بقيادة رئيس الوزراء بالإنابة، بيدرو سانشيز.

وفي مواجهة برلمان آخر معلق، بدا أن الحزب الاشتراكي الحزب الرئيسي الذي من المرجح أن يكون قادرًا على تجميع الأرقام البرلمانية معًا للفوز بالتصويت، لكن التصويت في الخارج، الذي تم احتسابه وأخذ في الحسبان في النتيجة الإجمالية يوم السبت ، يعني أن كتلة اليمين واليسار لديها الآن 171 مقعدًا في الكونجرس المؤلف من 350 مقعدًا.

وإذا تخلى حزب التحالف الكناري الصغير عن نفوره المعلن من دعم أي حكومة من حزب الشعب تتضمن حزب فوكس اليميني المتطرف، فقد يرتفع عدد مقاعد الكتلة اليمينية إلى 172.

تستكشف الكتلتان الآن خياراتهما بينما يستعد الكونجرس للانعقاد في 17 أغسطس، سيلتقي الملك فيليبي السادس بعد ذلك بقادة الأحزاب لتحديد المرشح الذي يمكن أن يفوز بتأييد النواب ليصبح رئيس الوزراء المقبل.

سيشارك هذا المرشح في مناقشة تنصيب يتبعها تصويت يتطلب أغلبية مطلقة من 176 مقعدًا من 350 مقعدًا في مجلس النواب الإسباني. إذا كان المرشح أقل من 176 مقعدًا - كما هو متوقع - فسيتم إجراء تصويت ثانٍ بعد 48 ساعة تكفي فيه أغلبية بسيطة - أصوات أكثر من معارضة -.

إذا لم يحدث ذلك، فسيكون أمام النواب شهرين لتعيين رئيس للوزراء. بعد انقضاء هذين الشهرين ، سيتم حل البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات جديدة في نهاية العام.