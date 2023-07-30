الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ممثل حزب الدستور: عمال مصر السند الحقيقي للدولة

الحوار الوطنى
الحوار الوطنى

قال إسلام عبد الفاضل، ممثل حزب الدستور فى الحوار الوطنى، إن عمال مصر هم السند الحقيقي للدولة المصرية واقتصادها، مضيفا أن النقابات العمالية نشأت كأحد مؤسسات المجتمع المدنى للدفاع عن العمال.

وأوصى إسلام عبد الفاضل خلال كلمة له فى الجلسة التى تعقدها لجنة النقابات والعمل الأهلى لمناقشة حل تحديات العمل النقابي الأهلى، التأكيد على حق العمال و السعى لزيادة الأدنى للأجور بما يتوافق مع التضخم و توفير الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة و تطوير الاقتصاد المصرى القائم على استيعاب العمال.

وطالب إسلام عبد الفاضل، ممثل حزب الدستور فى الحوار الوطنى، بالعمل على تدريب العمالة المصرية والعمل على حفظ حقوق العمال فى الخارج والالتزام بكافة المواثيق الدولة المتعلقة بحقوق العمال .

 

إسلام عبد الفاضل حزب الدستور الحوار الوطنى عمال مصر النقابات العمالية المجتمع المدنى

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