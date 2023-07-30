الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الثلاثاء.. 32 مرشحا يتنافسون فى انتخابات مجلس إدارة الموسيقيين

نقابة الموسيقيين
نقابة الموسيقيين

تجرى بعد غد الثلاثاء انتخابات نقابة المهن الموسيقية، والتي يتنافس فيها ٣٢ مرشحا على عضوية ١٢ مقعدا.

وقال طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، إن القائمة النهائية للمرشحين تضم ٣٢ مرشحا يتنافسون على عضوية ١٢ مقعدا، مضيفا أن لجان الاقتراع ستفتح أبوابها أمام أعضاء الجمعية العمومية في تمام الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة عصرا بمقر النادي النهرى لنقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم بالجيزة ، وفي مقرات النقابة بالمحافظات المختلفة.

وتابع مرتضى أن الانتخابات ستجرى تحت إشراف قضائي كامل، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من جميع التجهيزات المتعلقة بالانتخابات.

وكان الفنان مصطفى كامل قد فاز بمنصب النقيب لمدة أربع سنوات بالتزكية فى واقعة هى الأولى من نوعها فى تاريخ النقابة، حيث لم يتقدم على عضوية مقعد النقيب سوى الفنان مصطفى كامل. 

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