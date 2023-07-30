الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عامر حسين لـ"الدستور": لم نناقش استحداث بطولة جديدة وأجندة المباريات مزدحمة

عامر حسين
عامر حسين

كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والمشرف العام على لجنة المسابقات برابطة الأندية، حقيقة ما تم تداوله في الساعات الأخيرة عن إقامة بطولة جديد بين بطل كأس مصر وبطل كأس الرابطة تسمى بطولة النيل.

وأكد عامر في تصريحات خاصة لـ «الدستور» : لم نناقش هذا المقترح في ظل ضيق الوقت وضغط الموسم من مشاركات المنتخب أو الأندية المصرية في البطولات الافريقية وجدول الدوري يكون مضغوطا بالالتزامات فكيف سنفكر فى اقامة بطولة جديدة وجدول الدورى كل موسم مضغوط 

من ناحية أخرى يعقد البرتغالي بيريرا رئيس لجنة الحكام، مؤتمرا صحفيا غدا الأثنين للحديث عن خطته المقبلة لتطوير منظومة التحكيم وابرز السلبيات التى واجههته منذ توليه المهمة.

يحضر المؤتمر أعضاء لجنة التحكيم محمد فاروق نائب رئيس اللجنة وتوفيق السيد وأحمد أبوالعلا عضوى لجنة الحكام. 

وفى سياق آخر قرر البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي عقد جلسة مع مجلس الجبلاية الأسبوع المقبل للاتفاق على كافة تفاصيل خطة المنتخب الأولمبي استعدادا لأولمبياد باريس 2024، وعدد المباريات التى يرغب ميكالي فى خوضها خلال الفترة المقبلة. 

اتحاد الكرة أعضاء لجنة التحكيم جدول الدورى رابطة الأندية لجنة المسابقات الجبلاية

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