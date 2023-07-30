الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الرياضة تُعلن ختام منافسات الأسبوع الأول من دوري مراكز الشباب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب، الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، ختام منافسات الأسبوع الأول من دوري مراكز شباب توتال انريجز بمختلف محافظات الجمهورية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تُقام كافة الفعاليات أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء في العاشرة صباحًا والخامسة عصرًا.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن إقامة النسخة العاشرة من دوري مراكز الشباب للمرة الأولى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يكشف عن دوره الهام في اكتشاف الموهوبين في لعبة كرة القدم ونشر ثقافة الممارسة الرياضية والمشاركة الفعالة للشباب وجذبهم للمشاركة في أنشطته المتنوعة فضلًا عن دعم الأندية والمنتخبات الوطنية بانتقاء اللاعبين المتميزين من الشباب وإتاحة الفرصة للمواهب المتميزة.

تحرص الوزارة على توفير كافة الإمكانات الخاصة بتنفيذ دوري مراكز الشباب في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وتكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب المنتشرة في جميع ربوع الجمهورية بغرض اكتشاف المواهب الرياضية لديهم والاستفادة من تلك المواهب من خلال التنسيق مع الأجهزة الفنية في جميع المحافظات ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات لاختيار أفضل لاعبين من مراكز شباب المحافظة من بداية انطلاق المرحلة الأولى من الدوري لينضموا عقب ذلك إلى منتخب المحافظة؛ للتنافس في بطولة منتخبات المحافظات.


وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن هذه الخطوة تأتي بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالرعاية المتكاملة للمواهب الرياضية، من مختلف المشروعات التي تنفذها الوزارة، وبخاصة دوري مراكز الشباب الذي يفرز العديد من المواهب كل عام، فضلاً عن دعم الأندية والمنتخبات الوطنية بانتقاء اللاعبين المتميزين من الشباب وإتاحة الفرصة للمواهب المتميزة، مشددًا على ضرورة الاستمرار في إعطاء الفرص لأبناء مراكز الشباب واكتشاف مواهبهم.

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إقامة النسخة العاشرة دوري مراكز الشباب دوري مراكز الشباب في ضوء توجيهات

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