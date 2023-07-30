الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تنسيق 2023.. قوائم الجامعات الحكومية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإعلان قوائم مؤسسات التعليم العالي المُعتمدة في جمهورية مصر العربية؛ لتوعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات التعليمية المُعتمدة.

أولًا: الجامعات الحكومية: 
وتضم (27) جامعة حكومية وهي على النحو التالي:
1. جامعة القاهرة.
2. جامعة الإسكندرية.
3. جامعة عين شمس.
4. جامعة أسيوط. 
5. جامعة طنطا.
6. جامعة المنصورة.
7. جامعة الزقازيق.
8. جامعة حلوان.
9. جامعة المنيا.
10. جامعة المنوفية.
11. جامعة قناة السويس.
12. جامعة جنوب الوادى.
13. جامعة بني سويف.
14. جامعة الفيوم.
15. جامعة بنها.
16. جامعة كفر الشيخ.
17.  جامعة سوهاج.
18. جامعة بورسعيد.
19. جامعة دمنهور
20. جامعة أسوان.
21. جامعة دمياط.
22. جامعة السويس.
23. جامعة مدينة السادات.
24. جامعة العريش.
25. جامعة الوادي الجديد.
26. جامعة مطروح.
27. جامعة الأقصر.

ثانيًا: أكاديميات حكومية تُشرف عليها وزارة التعليم العالي :
أكاديمية السادات للعلوم الإدارية .

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن إعلان قوائم المؤسسات التعليمية المُعتمدة داخل جمهورية مصر العربية؛ يهدف إلى توعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية التي تُمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، وتمنح شهادات وهمية غير مُعادلة من المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدًا على تكثيف عمل لجان الضبطية القضائية بالوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، حملاتها خلال الفترة القادمة؛ لضبط أي كيانات وهمية تدعي كذبًا أنها مُعتمدة.

الاسكندري الأعلى للجامعات التراخيص اللازمة الامو البحث العلمي التعليم العالي والبحث العلمي

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