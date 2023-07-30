الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع فتاة سقطت من الطابق الثانى بالشرقية

سقوط فتاة
سقوط فتاة

لقيت فتاة مصرعها إثر سقوطها من الطابق الثاني بمنزل أسرتها بقرية بمركز أبوحماد بمحافظة الشرقية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى أبوحماد المركزي بوصول «س. ص»، 16 سنة، مقيمة بقرية كفر حافظ بمركز أبوحماد، جثة هامدة، ادعاء سقوط من علو.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الفتاة التي أودت بحياتها إثر سقوطها من الطابق الثاني بمنزل أسرتها، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.

مصرع مركز أبو حماد الشرقية التحريات الأولية الإجراءات القانونية

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