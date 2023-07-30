الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية: رفع 750 طن مخلفات قمامة ومخلفات صلبة من المقلب الوسيط

جانب من الحمله
جانب من الحمله

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن انطلاق أعمال حملة مكبرة للنظافة ورفع المخلفات بمدينة جمصة تستمر حتى نهاية سبتمبر القادم نهاية موسم الصيف؛ لرفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة تشمل جميع أنحاء المدينة وشاطئ جمصة وذلك حرص على توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين المصطافين المترددين على مصيف جمصة هذا العام.

كما أوضح "مختار" أنه تم رفع 750 طن مخلفات قمامة ومخلفات صلبة من المقلب الوسيط و20 طن أتربة ومخلفات تقليم أشجار ونقلها والتخلص الآمن منها.

وأوضح محمد حمص رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة أنه بمشاركة ومتابعة المهندس خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس عبده محمدين  مدير عام المخلفات الصلبة فقد تم التنسيق مع المهندس أيمن عزت رئيس مدينة جمصة ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المطرية والمنزلة وميت سلسيل ومنية النصر وشربين ونبروه لتنفيذ أعمال الحملة المذكورة وفقاً للبرنامج الزمني المقرر لها تنفيذًا لتكليفات محافظ الدقهلية، مشيرًا إلى أنه  تم ري كافة الحدائق والجزر الوسطى وتقليم أشجار شارع مدخل مدينة جمصة ورفع القمامة والأتربة والمخلفات الصلبة وناتج تقليم أشجار وغسيل الأرصفة وتم تنفيذ خطة نظافة جديدة للمدينة حيث تم تقسيم المدينة إلى 7 قطاعات رئيسية وتم توزيع المشرفين عليها وعمل فترتين نظافة صباحية ومسائية وتم تكليف نواب رئيس المدينة بالإشراف التام على أعمال النظافة العامة خلال الفترتين.

والجدير بالذكر أن هذه الحملات يتم تنفيذها في إطار الخطة التي اعتمدها "محافظ الدقهلية"حرصًا على المظهر الحضاري بنطاق محافظة الدقهلية. 

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أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية حملة مكبرة نظافة

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