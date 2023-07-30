الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: استضافة مصر لاجتماع الفصائل الفلسطينية يعكس حرصها على إنهاء انقسامها

النائب محمد البدري
النائب محمد البدري

أكد النائب محمد البدري عضو مجلس الشيوخ، أن استضافة مدينة العلمين لمؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية استجابة  لدعوة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وبمشاركة عدد من الفصائل الفاعلة في المشهد الفلسطيني، يأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية لإتمام المصالحة الفلسطينية، فمصر دائما تقف داعمة للقضية الفلسطينية من واقع مسئوليتها التاريخية.

وقال النائب محمد البدري ، في بيانه، إن مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المنعقد في مدينة العلمين بناء على دعوة الرئيس الفلسطيني بجانب مشاركة عدد كبير من الفصائل الفلسطينية، يساهم في حل مشكلة الانقسام الفلسطيني ويعمل على إعادة الإعمار والاستقرار في القطاع؛ مما يخدم الشعب الفلسطيني.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المؤتمر جاء في إطار الجهود الدؤوبة التي تبذلها الدولة المصرية لاستئناف عملية السلام وحل مشكلة الانقسام داخل الأراضي الفلسطيني من أجل عدة الأمن والاستقرار، موضحا أن مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية يعمل على توحيد الموقف الفلسطيني والقضاء على الخلافات.

وتابع البدري: مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية يبحث المشكلات والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، كما أن المؤتمر يعمل على صياغة رؤية وطنية موحدة من أجل مواجهة الاحتلال الإسرائيلي الذي يرتكب أبشع الجرائم في حق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أهمية توحيد الصف بين الفصائل الفلسطينية من أجل وقف نزيف أبناء لمواجهة الاحتلال وعودة الاستقرار داخل الأراضي الفلسطينية.

النائب محمد البدري الانقسام الفلسطينى مجلس الشيوخ المصالحة الفلسطينية الدولة المصرية

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