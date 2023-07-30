أمسية مصرية.. مروة ناجي وفرقة وسط البلد يحيون حفلات مهرجان جرش بالأردن اليوم

أمسية مصرية مميزة يحييها كلا من المطربة مروة ناجي برفقة فرقتها الموسيقية، وفرقة وسط البلد، مساء اليوم الأحد على المسرح الشمالي، ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بالأردن.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة السادسة مساءً، وتفتتحه مروة ناجي، إذ قامت بالتحضير لبرنامج فني مميز تقدمه لجمهورها خلال الحفل يضم باقة من أروع أعمالها الغنائية منها حبيت من قلبي، لما لاقيتك، أنا دولة، وتعبت من الصبر، وتحتفل "مروة" مع جمهورها بأحدث أغنياتها التى طرحتها مؤخرا عبر مواقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتحمل اسم "أبو الغضب" وهى من كلمات محمود سليم، وألحان كريم أحمد، وتوزيع موسيقى حازم السعيد.

كما تشدو بباقة من الأغنيات التراثية لنجوم الزمن الجميل منهم وردة الجزائرية، ونجاة الصغيرة، وكوكب الشرق أم كلثوم.

وسط البلد تحتفل بأولى أغنيات ألبومها الجديد في مهرجان جرش بالأردن

وتختتم الأمسية فرقة وسط البلد، التى تحيي حفل غنائي ضخم، بعد غياب دام 12 سنة عن آخر مشاركاتها فى مهرجان جرش الموسيقي الدولي.

ويبدأ حفل فرقة وسط البلد، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

وتقدم الفرقة خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغنياتها التى اشتهروا بها، كما تحتفل وسط البلد مع جمهورها الأردني بالعرض الأول لأجدد أغنياتها "ع الوعد" التي طرحتها مؤخرًا بشكل فيديو كليب مصور، يشهد عودتها للساحة الغنائية بعد غياب طويل عن آخر إصداراتها، كما تمهد الأغنية الجديدة لبشائر أجدد ألبومات وسط البلد بعد مايزيد عن سبع سنوات منذ ظهور ألبومها الأخير.

وتغنت الفرقة خلال أغنية "ع الوعد" بكلمات الشاعرة آمار مصطفى وفكرة الكليب والأغنية للنجمة اللبنانية دياموند عبود، ويعد العمل في أول تعاون بين وسط البلد وجاما ميوزيك للمنتج محمد جابر، ويحمل الكليب حالة من النشوة والبهجة في بساطته ورقصاته.

ويعد مهرجان جرش للثقافة والفنون، أحد أعرق المهرجانات الموسيقية في المملكة الأردنية، ويشهد هذا العام مشاركة مصرية متميزة لعدد من النجوم من بينهم الفنان هاني شاكر والمطربة مروة ناجي، وفرقة وسط البلد، بجانب حلول مصر كضيفة شرف لهذه الدورة.