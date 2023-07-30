نشأة الرهبنة القبطية.. محاضرة بالمتحف القبطي بمطلع أغسطس

ينظم المتحف القبطي محاضرة بعنوان: "نشأة الرهبنة القبطية، وأهم مؤسسيها في الصحراء الغربية من خلال مخطوطات المكتبة الوطنية بباريس"

يقدم المحاضرة الراهب القمص بطرس البراموسي الحاصل على ماجستير في التراث العربي المسيحي، بمعهد البحوث والدراسات القبطية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق ١ أغسطس ٢٠٢٣م، في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا.

كما طرح المتحف القبطي استفتاءً للشعب المصري عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من خلال التصويت لاختيار القطعة المميزة لشهر أغسطس 2023.

جاء ذلك احتفالا باليوم العالمي للعمل الإنساني، والذي يحتفل به في يوم ١٩ من شهر أغسطس، مؤكدا أنه من دوايع سرور المتحف أن تكون قطعة الشهر من القطع المميزة في المتحف القبطي.

وجاء التصويت للجمهور بين كَلُجَّةٍ (حامل الأزيار) من الحجر الجيري عليها نص باللغة القبطية، وقد كانت توضع عليها أزيار وأكواب من الفخار، وتوضع أمام باب الأديرة لكي يشرب منها عابرو السبيل.

أو مَشْرَبِيَّةٌ من خشب الخرط الذي كان يغطي فتحات النوافذ أو يفصل بين أجزاء المبنى المخصصة للرجال وتلك المخصصة للنساء.

وتبرع بعض من أعيان القبط بالمشربيات الموجودة بالمتحف أثناء بنائه منهم د.جندي وشوقي أفندي والست أنيسة أرملة المرحوم شنودة بك باخوم واللوحة التي كُتب عليها نص التبرع بجانب المشربيات موجودة بالجناح القديم بالمتحف.

ونظم القسم التعليمي بالمتحف القبطي بالتعاون مع قسم الفن بمعهد الدراسات القبطية بالقاهرة ورشة فنية لتعليم الأشغال الجلدية شارك فيها متدربون من سن ١٨ إلى ٢٥ سنة من الجنسين.

تضمنت الورشة التي أقيمت بمقر المتحف القبطي، تعليم كيفية الزخرفة على الجلود وكتابة الأسماء عليها بالحروف القبطية والأدوات المستخدمة في المشغولات الجلدية.

ومن المقرر عقد سلسلة من الدورات التدريبية لأشغال فنية أخرى، خلال الفترة المقبلة.