ارتفاع أسعار البترول العالمية.. وخام برنت يسجل 84.99 دولار

كشف تقرير لوزارة البترول والثروة المعدنية، عن ارتفاع أسعار النفط والبترول في نهاية التعاملات الأسبوع الماضي وحققت للأسبوع الخامس على التوالى مكاسب جيدة نتيجة تفاؤل المستثمرين بأن تراجع العرض والطلب بصورة سليمة سيبقى على الأسعار في حالة انتعاش.

وذكر البيان، أن تسجل خام برنت 84.99 دولار، فيما سجل في وقت سابق 84.11 دولار، وحقق خام غرب تكساس 80.58 دولار، فيما سجل في وقت سباق 80.03 دولار، وحقق خام أوبك 84.82 دولار، فيما سجل في وقت سابق 84.82 دولار .