الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"أبومازن" والفصائل يثمنون دور مصر فى دعم القضية الفلسطينية

أبومازن
أبومازن

ثمّن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، والفصائل الفلسطينية دور مصر الكبير في دعم القضية الفلسطينية، وذلك خلال اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في مدينة العلمين الجديدة، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

كما ثمّن الرئيس الفلسطيني، خلال كلمته في اجتماع الفصائل الفلسطينية، دعم ومساندة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضية الفلسطينية.

من جانبها، وجهت الفصائل الفلسطينية الشكر للرئيس السيسي على استضافة مصر اجتماع الأمناء العامين، مؤكدة دور مصر المحوري الداعم للقضية الفلسطينية.

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