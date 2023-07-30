الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائبة تقترح وضع خطة لتطبيق قانون الإدارة المحلية بعد انتهاء مناقشته بالحوار الوطني

النائبة شادية الجمل
النائبة شادية الجمل

اقترحت النائبة شادية الجمل، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على إدارة الحوار الوطني بمناقشة الخطة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية، وذلك عقب الانتهاء من مناقشاته النهائية، موضحة أن الخطة التطبيقية بعد أي قانون تعجز العمل به.

وأشارت عضو البرلمان خلال كلمتها بلجنة الادارة المحلية بالحوار الوطني، إلى أن الموظف والإداري يُعجز تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون مما يكون له أثر سلبي على المواطن.

وعقب السجيني، نتفق مع رؤية عدم واقعية اللائحة التنفيذية للقوانين فى التطبيق، مشددا على ضرورة وجود لجنة نوعية متخصصة لعقد جلسات قياس أثر التطبيق، لافتا إلى أن اللجنة بالبرلمان كان لها سابقة فى سن هذه السنة، من خلال عقد جلسة قياس أثر تطبيق القانون.

واقترح عقد جلسات قياس أثر بالتوافق مع الحكومة وتكون بشكل دوري كل ٣ او ٦ شهور وتكون كاشفة للحكومة والدولة والبرلمان وما اذا كان القانون يحتاج الى تعديل أم لا.

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