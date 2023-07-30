عقب وفاته غرقًا بالساحل الشمالى.. تحويل جثمان نجل الفنان حسن يوسف للطب الشرعى

قال مصدر طبي بمديرية الصحة بمطروح إن عبدالله نجل الفنان حسن يوسف لقي مصرعه في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، غرقًا في إحدى قرى الساحل الشمالي وجرى نقله لمستشفى العلمين النموذجي.

وأوضح، في تصريحات لـ"الدستور"، أن النيابة العامة قررت تحويل الجثمان إلى الطب الشرعي في الإسكندرية، وتم الدفع بسيارة إسعاف للطب الشرعي، مؤكدًا أنه سيتم إجراءات دفنه عقب تشريح الجثمان.

وكان نجل الفنان حسن يوسف، ويدعى "عبدالله"، لقي مصرعه إثر غرقه في شاطئ إحدى قرى الساحل الشمالي، وتم على الفور نقله إلى مستشفى العلمين النموذجى.