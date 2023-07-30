الأحد 30 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عقب وفاته غرقًا بالساحل الشمالى.. تحويل جثمان نجل الفنان حسن يوسف للطب الشرعى

الفنان حسن يوسف
الفنان حسن يوسف

قال مصدر طبي بمديرية الصحة بمطروح إن عبدالله نجل الفنان حسن يوسف لقي مصرعه في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، غرقًا في إحدى قرى الساحل الشمالي وجرى نقله لمستشفى العلمين النموذجي.

وأوضح، في تصريحات لـ"الدستور"، أن النيابة العامة قررت تحويل الجثمان إلى الطب الشرعي في الإسكندرية، وتم الدفع بسيارة إسعاف للطب الشرعي، مؤكدًا أنه سيتم إجراءات دفنه عقب تشريح الجثمان. 

وكان نجل الفنان حسن يوسف، ويدعى "عبدالله"، لقي مصرعه إثر غرقه في شاطئ إحدى قرى الساحل الشمالي، وتم على الفور نقله إلى مستشفى العلمين النموذجى.

الساعات الأولى من صباح اليوم الساحل الشمالى الفنان حسن يوسف صحة مطروح مستشفى العلمين النموذجي الطب الشرعي

الأكثر قراءة

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

"عندنا اللينك"| نتيجة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

لينك موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

لواء. محسن الفحام

مصر بلد المقصد

مؤمن المحمدي

حدوتة ملتوتة

محمد هشام

أسماك الله فى كفرالشيخ

د.أحمد الخميسى

فيض الفن فى قناة السويس

د. منى حلمى

لم نشبع منه بعد

ماجد حبته

أمريكى سجنته روسيا وأصيب فى أوكرانيا!

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان

الاحتلال الإسرائيلى يجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس