الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هل ينجح "اجتماع العلمين" فى توحيد الصف الفلسطينى؟.. محمد عزالعرب يُجيب (فيديو)

اجتماع العلمين
"اجتماع العلمين"

علق الدكتور محمد عز العرب، مدير وحدة الدراسات العربية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، على اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المنعقد في مدينة العلمين الجديدة.

 

وقال عزب العرب، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، إن هناك جهودًا مصرية داعمة لإنجاح المصالحة الفلسطينية، لكن هذه الجهود ليست كافية أو نهاية المطاف وإنما ترتبط بتوافر الإرادة الحقيقية للفصائل.

 

وأكد أن القاهرة تبذل جهودًا متواصلة في فترات زمنية مختلفة لتفكيك جمود القضايا المعرقلة للاستقرار الفلسطيني، مشيرًا إلى أن القاهرة طوال الوقت تتحدث عن ضرورة وجود مصالحة أو توافق بين الفصائل الفلسطينية المختلفة وتحديدًا بين فتح وحماس.

 

وتابع: "الطرف الإسرائيلي طوال الوقت يردد مقولة ومزاعم أنه ليس هناك طرف فلسطيني موحد يمكن التحاور والتشارك معه، لذلك فإن التوافق بين الفصائل أمر مهم جدًا".

 

كما أشار إلى أن جهود مصر هذه الجولة جزء منها مرتبط بالاعتداءت الإسرائيلية التي تواصلت خلال الأشهر الماضية، لذلك من المهم جدًا بحث هذا الأمر.

 

واستكمل: "مصر تبحث عن سبل استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة".

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