الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

هند رشاد: استئناف جلسات الحوار الوطنى يؤكد الجدية فى العمل لتلبية احتياجات المواطنين

مجلس النواب
مجلس النواب

ثمنت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، استئناف جلسات الحوار الوطني، لافتة إلى أن ذلك يؤكد الجدية فى العمل لتلبية احتياجات المواطنين وحل كل المشكلات التى وقع الاختيار عليها، وذلك من خلال إيجاد حلول عملية قابلة للتنفيذ، كل هذا يؤكد جدية الحوار التى تنعكس في كثير من الخطوات التى يحرص مجلس الأمناء على اتخاذها أهمها انطلاق الجلسات التخصصية، بالتوازي مع استئناف الجلسات النقاشية اليوم.

وأشارت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، في بيان لها اليوم، إلى أن الحوار الوطنى يشهد حالة من النقاش لم نشهدها من قبل، ويطرح فيها المشاركون آراءهم بمنتهى الحرية فى مختلف القضايا والموضوعات وفقًا لرؤيته السياسية والأيديولوجية ولا قيود على أحد، خاصة أن الجميع حريص على المصلحة العامة.

وأوضحت النائبة هند رشاد أنه على مدار الأسابيع السابقة تقدم للحوار الوطنى العديد والعديد من الأفكار والرؤى ومشروعات القوانين والمقترحات والآراء، إضافة للمناقشات الثرية التى تشهدها اللجان النوعية، ومن ثم كان لزامًا أن تكون هناك بلورة لهذه المناقشات جميعها للوصول لأفضل مخرجات دون النظر لمقدم هذه المقترحات أو المناقشات، الجميع حريص على أن تكون المخرجات تصب فى إطار المصلحة العامة للوطن.

وأكدت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام  بمجلس النواب أن الحوار الوطنى يحظى باهتمام غير مسبوق من قبل القيادة السياسية، وانعكس ذلك على مجلس الأمناء الذى يواصل الليل بالنهار من أجل صياغة مخرجات حقيقية للوصول لنتائج ملموسة على أرض الواقع، ومن ثم الحوار يمثل حالة من الحراك السياسى الحقيقى على أرض الواقع ويعتبر نقطة هامة فى الحياة السياسية المصرية.

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