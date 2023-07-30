استجابة سريعة.. نقل مريضة لإجراء جراحة بمستشفى بعابدين

استجابت قوات الحماية المدنية بالقاهرة إستغاثة سيدة مريضة غير قادرة على الحركة ونقلها لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج، في لفتة إنسانية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغاً يُفيد إستغاثة لنقل سيدة مريضة وغير قادرة على الحركة مقيمة بدائرة قسم شرطة عابدين للمستشفى لإجراء عملية جراحية.

ووجه اللواء جمال ياسين مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة القوات لمحل البلاغ والتقابل مع المُبلغة "نجلتها" وتم إخراج والدتها من الشقة محل سكنها ومساعدتها وتوصيلها لسيارة الإسعاف ونقلها للمستشفى لتلقى العلاج.