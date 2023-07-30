الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس طالب سنة مع الشغل بتهمة تعاطي الشابو بسوهاج

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة طالب بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامه بالاتجار الحشيش والشابو بمركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق وعماد الدين عزت بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز طما أثناء إخلاء سبيل المتهم من إحدى القضايا وكان ممسكا بنصل حديدى بيده وتمت السيطرة عليه من قبل رجال الشرطة.

وبتفتيشه عثر بحوزته على مخدر الشابو وجوهر الميتامفيتامين وقطعة حشيش وكشفت التحريات أن المتهم كان يفرض سيطرته على المحبوسين وأنه يقوم بالاتجار فى الشابو وترويجه، وتم ضبط قطعة الحشيش بغرض التعاطى.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

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