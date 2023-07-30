أستاذ علاقات دولية: اجتماع الفصائل الفلسطينية بالعلمين دليل ثقة على دور مصر

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن وجود 11 فصيلًا فلسطينيًا سياسيًا على الأراضي المصرية دلالة واضحة على الثقة الكبيرة التي تليها الفصائل الفلسطينية للدولة المصرية.

وأشار فارس، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن الفصائل الفلسطينية يعلمون علم اليقين أن الدولة المصرية قادرة وحريصة على لعب أدوار مهمة في ما يخص حل القضية الفلسطينية وإيجاد حل شامل لها.

تصحيح لمسار القضية الفلسطينية

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، أن ما يحدث في القاهرة الآن هو تصحيح لمسار القضية الفلسطينية والعمل على عودة القضية الفلسطينية مرة أخرى لشدة الاهتمام العربي والدولي، مؤكدًا أن هناك رسالة واضحة من هذا الاجتماع أن الدولة المصرية تسعى وبكل قوة إلى أن يتحمل المجتمع الدولي مسئولياته تجاه القضية الفلسطينية.

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية، أن الاجتماع هدفه رأب الصدع الفلسطيني، وإنهاء الانقسام الفلسطيني وتوحيد الدخل الفلسطيني، والعمل بشكل كبير على أن تكون هناك رؤية استراتيجية موحدة للفصائل الفلسطينية، بحيث تكون داعمة للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية وأمام القوى الكبرى المؤثرة في المشهد الفلسطيني.