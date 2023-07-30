محافظ أسوان يتفقد محطة فريال لمياه الشرب

أجرى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة تفقدية لمحطة فريال لمياه الشرب، ذلك فى إطار السعى المتواصل لمحافظة أسوان لضمان انتظام تشغيل محطات وروافع مياه الشرب بكافة المراكز والمدن، وخاصة فى المناطق والأحياء السكنية الواقعة على مرتفعات جبلية.

وذلك فى إطار ضمان انتظام تشغيل محطات وروافع مياه السعى المتواصل لمحافظة أسوان لضمان انتظام تشغيل محطات وروافع مياه الشرب بكافة المراكز والمدن، وخاصة فى المناطق والأحياء السكنية الواقعة على مرتفعات جبلية.

رافق محافظ أسوان ا العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، وأيضاً المهندس عبد الصبور الراوى رئيس قطاع التشغيل بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمد عنتر مدير قطاع مياه الشرب، والمهندس محمد على مدير قطاع الصرف الصحى بالشركة ، بالإضافة إلى المهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان.

وخلال الجولة شدد اللواء أشرف عطية على ضرورة التنسيق مع قطاع الكهرباء للتأكيد على انتظام تشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحى، واستثناء هذه المواقع من خطة تخفيف الأحمال، مع مراجعة مصادر التيار الكهربائى الأساسية والاحتياطى، وكذا وحدة الديزل المخصصة للطوارئ لتحقيق التشغيل المستمر لها.

وكلف بقيام مسئولى الشركة بإعادة تأهيل مرشح المياه الملحق بالمحطة سعة 500 م3 لتحقيق الاستفادة المثلى منه لتضاف للكميات المنتجة من محطة فريال بقدرة 22 ألف م3/ يوم ، وأيضاً محطة جبل تقوق بقدرة 65 ألف م3 / يوم، فضلاً عن محطة جبل شيشة بقدرة 138 ألف م3/ يوم ، مما يساهم فى الحد من انقطاع أو ضعف المياه عن المناطق والأحياء السكنية بمختلف أنحاء مدينة أسوان.

وعقب ذلك تفقد محافظ أسوان إستكمال الأعمال الجارية بالمرحلة الثانية لمشروع تركيب شبكات وخطوط الخزان الأرضى الجديد لمياه الشرب سعة 12 ألف م3، وبنسبة تنفيذ 70 % والممتدة من أمام ملاهى بكار وحتى أمام مدخل جبل تقوق، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من مدخل جبل تقوق وحتى الخزان الأرضى بطريق الفنادق لدعم وتحسين وتقوية مياه الشرب بمدينة ناصر، ومناطق وسط وغرب المدينة بخطى طرد مجموع أطوالهم 1700 متر من إجمالى أطوال 4 كم تم العمل فى الإحلال والتجديد لهم بكورنيش النيل وكسر الحجر والسيل ، وبأقطار تتراوح ما بين500 مللى إلى 800 مللى.