الأحد 30 يوليو 2023
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محافظات

تحويل ديوان عام "التعليم" ببني سويف للعمل باستخدام الطاقة الشمسية

وكيل تعليم بنى سويف
وكيل تعليم بنى سويف

قال محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، خلال تقرير عرضه على الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، والذي تضمن الإشارة إلى بدء تشغيل محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، والتي تم تركيبها على مبنى ديوان المديرية، ليتم تحويل جميع الأجهزة والأدوات والإضاءة في مبنى ديوان المديرية لتدار بالطاقة الشمسية بدلاً من الكهرباء، لتكون من أول المديريات التي تستخدم تلك النوعية من المحطات.

وذلك في إطار تنفيذ توجهات الدولة لترشيد الاستهلاك وتنويع مصادر الطاقة والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، وضمن خطة المحافظة لتوفير الكهرباء اللازمة للمباني الخدمية ومقار الوحدات المحلية والمصالح الحكومية من الطاقة الشمسية، والتي تتميز بسهولة أعمال صيانتها وربطها على الشبكة العمومية، وتوافر مصدر دائم ومتجدد للطاقة من الشمس.

وخلال تفقده للمحطة، أشار وكيل التعليم إلى تكليفاته لمديري الإدارات وقيادات المديرية بضرورة الالتزام بإجراءات ترشيد الاستهلاك، من خلال التأكد من فصل التيار الكهربائي في الأماكن الخالية وعند مغادرة المكان وبعد انتهاء مواعيد العمل، وحظر استخدام غلايات المياه في المكاتب والمنشآت التعليمية، والاعتدال في استخدام أجهزة التكييف، وعدم ترك الأجهزة الإلكترونية موصلة بالكهرباء، بجانب ضبط إعدادات أجهزة الحاسب على أنظمة توفير الطاقة، وإطفاء المصابيح في وقت الذروة، والاعتماد على الإضاءة الطبيعية.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف التربية والتعليم المصالح الحكومية بني سويف ديوان المديرية طاقة الشمسية

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