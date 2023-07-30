الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أحمد الطاهرى: الانقسام الفلسطينى أثر بالسلب على القضية والمواطن (فيديو)

أحمد الطاهري
أحمد الطاهري

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري إن الجميع يتفق على أهمية رأب الصدع الفلسطيني، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية مركزية، وأن الانقسام الفلسطيني أثر بالسلب على القضية والمواطن الفلسطيني.

وأشار "الطاهري" خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، إلى أن مصر قدمت الأجواء اللازمة لنجاح هذا التقارب من أجل تقريب وجهات النظر، لأنها حاضنة للقضية الفلسطينية، وتعمل منذ عام 2007 على تحقيق الوفاق الفلسطيني.

وأضاف: "هناك بعض الأمور الخلافية، وهذه الأمور محلها النقاش وعرض وجهات النظر وإيجاد صيغة للعمل المشترك بين الفصائل، حيث نترقب أن ينعكس ما جاء في البيانات وظهر قبيل بدء الجلسة الأولى مع توافد ممثلي الفصائل الفلسطينية على ما يصبو إليه الشارع الفلسطيني وما يتمناه".

مصر لم تدخر جهدًا حتى تتحقق لم الشمل الفلسطيني

وأكد الإعلامي أحمد الطاهري، أن مصر لم تدخر جهدًا حتى تتحقق هذه الغاية ويتحقق لم الشمل الفلسطيني مجددًا، مشددًا على أنها لن تكل أو تمل من تقريب وجهات النظر لتذليل الخلافات البينية.

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