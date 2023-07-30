الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الكهرباء": الحِمل المتوقع اليوم 34 ألفًا و500 ميجاوات

الكهرباء
الكهرباء

ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الحِمل الأقصى المتوقع، اليوم الأحد، 34 ألفًا و500 ميجاوات، مقابل 34 ألف ميجاوات أمس، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 27 ألفًا و776 ميجاوات.
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد أطلقت عددًا من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات، سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء، كما فعّلت خدمة الخط الساخن 121. 
يأتي ذلك في إطار الإنجازات التي حققتها الوزارة من خلال متابعة تطبيق الآليات المختلفة، لتيسير وتحسين طرق التواصل مع جمهور المشتركين، لتلقى الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات؛ وذلك في إطار زيادة توعية المواطنين والمشتركين بما يتصل بدائرة اهتمامهم، وكذلك تطوير الخدمات المقدمة لهم وتسهيل طرق التواصل لمعرفة مشكلاتهم المختلفة والوقوف على أسبابها والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

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