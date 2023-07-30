«جثة تنزف في الشارع».. حكاية مقتل عاطل بسبب 100 جنيه في التجمع

نهاية حزينة لشاب عمل بحياته تاركًا وراءه مستقبلًا ودموع أسرة فقدته، وذلك كله بسبب الفقر والضيق والدين بمائة جنيه فقط لصديق سوء في منطقة التجمع.

الحكاية تبدأ بشابين عاطلين ربطتهما صداقة عابرة أشبه بالمعرفة، ولكن عندما احتاج الشاب لأموال طلبها من الآخر، بدأ خيط النهاية الذي جرت وراءه المصائب والمشاكل، حيث نشأت المشاجرات والمشادات الكلامية بينهما.

واتخذ العاطل هذه المشادات حجة لمعايرة الآخر في الطرقات وفي كل مرة يلتقيان يطلب منه أمواله.

وفي إحدى المرات، أثناء مرور الضحية، تبين وقوف صديق السوء بجوار الطريق، وجر شكله بكلمات وألفاظ بذيئة، وبالرد عليه كانت نهايته المنتظرة، عندما أخرج المتهم سلاحًا أبيض من طيات ملابسه ومزق جسده بسلاحه الناري.

مناظرة النيابة

وجاءت في مناظرة النيابة أن المجني عليه في العقد الثالث من العمر مصاب بطعنات متفرقة بالصدر والبطن تصل لأربعة طعنات أدت إلى نزيف دموي في الجسم أوقف وظائف الجسم عن العمل، وبنقله للمستشفى تبين وفاته.





تفاصيل بلاغ قسم شرطة التجمع

تلقي قسم شرطة التجمع الأول بلاغاً بالعثور على جثة شاب ملقى بالطريق العام بدائرة القسم غارقاً في دمائه.

‏انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ وتبين أنه القتيل عامل، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

قرارات النيابة العامة

وأمرت النيابة بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتشريح جثة الضحية وإعداد تقرير حولها بعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه ٤ أيام على ذمه التحقيق واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة ، وتفريخ كاميرات المراقبة ، والاستماع إلى شهود العيان على الحادث.