"السراج" يفتتح عروض قصور الثقافة في المهرجان القومي بمسرح السامر.. الليلة

يستقبل مسرح السامر، في السادسة مساء اليوم الأحد، فرقة قصر ثقافة طنطا المسرحية، والتي تقدم العرض المسرحي "السراج" يومي الأحد والاثنين 30 و31 يوليو الحالي، ضمن عروض الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المشاركة في المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة - دورة عادل إمام- والتي انطلقت أمس الأحد وتستمر حتى 14 أغسطس المقبل.

وتدور أحداث العرض في إطار من الفانتازيا المغلفة بالكوميديا حول فتاة تمتلك قدرات خارقة وتعيش وسط إحدى القبائل، فيما يسعى بعض من سكان هذه القبيلة لاستخدام قدراتها الخاصة في تحقيق مطامعهم الشخصية، حتى تظهر إحدى الأرواح لمساعدتها في الهروب من القبيلة مقابل شرط غريب!

"السراج" تأليف وإخراج محمد السباعي، وبطولة الفنانين: مصطفى طارق، ندى عادل، عبد الله عبد الفتاح، مريم ماجد، محمد صبحي، هبة البشكار، أحمد صلاح، نانسي كمال، عمر فتحي، ويارا علي، ديكور رانيا حداد، تأليف موسيقي وألحان محمد السعيد، ومن أشعار عبدالله المداح، ستايلست حسام عبد الحميد، غناء وسام محمد وعمر فتحي، استعراضات ودراما حركية محمد صبحي، إضاءة محمود فايد، تنفيذ موسيقي مروان مصطفى، ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويأتي العرض ضمن العروض المسرحية لفرع ثقافة الغربية، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش.

وكانت الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، أعلنت عن اختيار العرض المسرحي "السراج"، لفرقة قصر ثقافة طنطا المسرحية، وذلك للمشاركة ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ 16، الذي يقيم خلال الفترة من يوم 27 يوليو، حتى يوم 12 من شهر أغسطس المقبل.

يذكر أن العرض المسرحي "السراج" تم عرضه على مسرح المركز الثقافي لمدينة طنطا على مدار 6 ليال متتالية، خلال شهر يونيو الماضي.