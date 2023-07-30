الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

غرفة الملابس الجاهزة تنظم ورشة عمل لتأهيل وتطوير عمليات التصدير داخل المصانع

محمد عبدالسلام
محمد عبدالسلام

نظمت غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية، ورشة عمل عن تأهيل وتطوير عمليات التصدير داخل مصانع  الملابس بمحافظة الإسكندرية وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط وجامعة النيل وشارك فيها ما يقرب من 50 مصنعا. 

وصرح الدكتور محمد عبد السلام رئيس الغرفة، أن تنظيم فرع الغرفة الدائم بالعامرية للورشة يأتي في إطار جهود الغرفة لتطبيق برنامج تطوير الصناعة والمقدم من مركز تنمية سلاسل القيمة المضافة ويستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة طبقا لتعريف البنك المركزى بغرض تطويرها فى عدة مجالات لفتح أسواق تصديرية جديدة وتوفير عملات أجنبية حيث إن المنتج المصرى أمامه فرصا وأسواقا جديدة.

وأضاف أن البرنامج مجاني وينقسم إلى مرحلتين المرحلة الأولى هي مرحلة تدريبات تعريفية للشركات وتقدم لكافة الشركات مهما كان حجمها في موضوعات التسويق الرقمى وأهمية الموقع الإلكترونى ومحو الأمية البنكية.

وأما المرحلة الثانية والتي تستمرلفترة من 7 إلى 9 أشهر فتشمل تقييم الوضع الحالي للشركة في مجالات نماذج العمل والتواجد الرقمي والموقع الإلكتروني والتسويق الرقمي والجاهزية للتصدير والتأهيل الفني.

صناعة الملابس الجاهزة محمد عبد السلام رئيس الغرفة بأن تنمية سلاسل القيمة المضافة المرحلة الثانية والتي تستمرلفترةمن 7 إلى 9 أشهر فتشمل تقييم

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