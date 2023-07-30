54 فيديو فى هاتف المتهمة بتعذيب «الأشقاء الثلاثة» بالوراق

تفاصيل جديدة حصل عليها "الدستور" في قضية تعذيب أم أطفالها الثلاثة واتخاذهم مادة للسخرية والتنمر مع جيرانها في منطقة الوراق.

تخويف وترهيب

وتبين أن النيابة عثرت على ملف بعنوان تعذيب في هاتف محمول المتهمة الرابعة بعنوان تعذيب ليكون اسمًا على مسمى ويحتوى على 54 فيديو لانتهاك الحياة الشخصية للأطفال والتعدي عليهم بالضرب والعصى وتخويفهم وترهيبهم؛ بحجة عقابهم وتأديبهم من ضمنها فيديو وضع محلول ملح وليمون - مادة حارقة ومهيجة للأعصاب- في أماكن حساسة للطفلة سعاد الضحية الثانية.

التهم الموجهة للمتهمات

وجاء في التهم الموجهة للمتهمات كل من «آمال.ع»، أم الأطفال، «سيدة. س»، 22 سنة، فتاة جامعية، «حنان. ص»، 40 سنة، «سعاد. ط»، 46 سنة، جارة المتهمة الأولى، حيث اتهمتهن النيابة العامة بتعذيب الأطفال الثلاثة أبناء الأولى «مرزوق عبدالنبي»، 11 سنة، وشقيقتيه «سعاد، 9 سنوات، وإيمان، 4 سنوات» وذلك بتجريدهم من ملابسهم والوصول لأماكن عفتهم بعلم والدتهم ومساعدة باقي الجيران، وذلك بحجة تأديبهم.



احتجاز الأطفال وتعذيبهم

كما تبين أنهن احتجزن الأطفال في منزل الرابعة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا ودون سلطة عليهم، وهددن الأطفال بالقتل وعذبوهم وخاصة الطفلة الثانية «سعاد»، التي وضعن لها المتهمات مادة حارقة ومهيجة للأعصاب عبارة عن ملح وليمون في أماكن حساسة بجسدها وموطن عفتها متلذذات بصرخاتها واستغاثتها لشفاء أرواحهن المريضة.



انتهاك خصوصية الأطفال

كما تعدين بالضرب على الأطفال الثلاثة مع سبق الإصرار، وأعددن لذلك الغرض عصا وأيديهن، وذلك بتلقينهم عدة ضربات استقرت في مختلف أنحاء أجسادهم، تاركات إصابات قديمة في أجسادهم، واتفقن على تصوير الأطفال خلال التعدي عليهم بالضرب، وذلك بهدف التنمر عليهم والسخرية من أفعالهم واستعراض القوة ضدهم لتخويفهم وترويعهم ووضعهم موضع السخرية، فتعدين على المبادئ والقيم الأسرية ونشر صور على تطبيقات دردشة تجمعهم، لانتهاك خصوصية الأطفال ودون رضاهم وتحريضهم على أفعال منافية للآداب والأخلاق.



وسَببن الطفل الأول في الفيديوهات المتحفظ عليها من قبل النيابة العامة بعبارات غير لائقة للطعن في عرضه وأخلاقه وأَذَعْن فيديو مرئيًا للأطفال على غرفة دردشة تجمعهم.



تأجيل المحاكمة

كانت نظرت الدائرة 32 جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد رأفت، محاكمة سيدة لتعذيبها أطفالها بمساعدة جيرانها في منطقة الوراق وأجلت القضية لجلسة 27 أغسطس.