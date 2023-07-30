الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تفاصيل الجلسة الثانية لمؤتمر المصريين بالخارج (إنفوجراف)

تفاصيل الجلسة الثانية
تفاصيل الجلسة الثانية لمؤتمر المصريين بالخارج

يعقد غدًا الاثنين للنسخة الرابعة من مؤتمر "المصريين بالخارج"، والذي يستضيف نحو 1000 مصري بالخارج، وهو العدد الأكبر في كل النسخ من هذا المؤتمر، والذي اعلنت  السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

ويتسعرض “الستور" خلال هذا الانفوجراف تفاصيل  الجلسة الثانية  والتي تتضمن مناقشة المحورين السياسي والتعليمي

وتناقش الجلسة أهمية مشاركة المصريين بالخارج في الحوار الوطني كونه فرصة وطنية عظيمة لتبادل الرؤى ومختلف وجهات النظر حول القضايا المهمة بين مختلف فئات الشعب في الداخل والخارج، للعمل على معالجة ما يواجهونه من تحديات لأنهم جزء لا يتجزأ من العملية السياسية في مصر.

 وتستعرض الجلسة أهداف السياسة الخارجية للدولة المصرية ودور المصريين بالخارج في تحقيقها، وكذلك استعراض ما تم إنجازه في مجال التعليم لأبناء المصريين بالخارج على المسارات الخاصة بالتعليم الإلزامي ومسارات أبناؤنا في الخارج ومدارس المسار المصري، والمنصات الجديدة الإلكترونية التي تم التنسيق بشأنها مع وزارة التربية والتعليم لفائدة أبناء المصريين بالخارج في مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي.

وتناقش أيضًا ما تم تخطيه من عقبات في سبيل إدماج أبنائنا العائدين من مناطق النزاعات المسلحة في الجامعات المصرية في إطار اللجنة الوطنية الدائمة للمصريين بالخارج، وأيضا الفرص التي تمنح لأبناء مصر في الخارج للدراسة في الجامعات المصرية الخاصة والأهلية، وكافة أشكال الدراسات الجامعية والتقنية الموجودة في مصر.

 

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الانفوجراف الجلسة الثانية الجامعات المصرية التعليم الابتدائي الدكتور مصطفى مدبولي السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج

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