محمد صلاح يصنع هدفين وليفربول يتقدم بثلاثية أمام ليستر سيتى وديًا

أنهى فريق ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، الشوط الأول من المباراة الودية، مُتقدمًا على ليستر سيتي بثلاثية نظيفة.

ليفربول يتقدم على ليستر سيتي بثلاثية نظيفة في الشوط الأول

ويتقدم فريق ليفربول حاليًا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء أمام ليستر سيتي في المباراة الودية التي تجمعهما في الوقت الحالي، في إطار استعدادات الناديين لخوض منافسات الموسم الجديد 2023/ 2024.

وسجل ثلاثية ليفربول كل من: داروين نونيز في الدقيقة 30، وبوبي كلارك في الدقيقة 35، ليُضيف ديوجو جوتا الهدف الثالث للريدز في الدقيقة 38 من زمن اللقاء.

وشهدت المباراة الودية تألقًا كبيرًا من نجمنا محمد صلاح، الذي صنع هدفين لزملائه في الشوط الأول من اللقاء، ليُساهم في تقدم ليفربول بهذه النتيجة الكبيرة أمام ليستر سيتي.

محمد صلاح يصنع هدفين في الشوط الأول من مباراة ليفربول وليستر سيتي الودية

وافتتح داروين نونيز الأهداف بعد تمريرة رائعة من ماك أليستر، وبعد مرور خمس دقائق، تمكّن بوبي كلارك من تسجيل الهدف الثاني، بعد تمريرة مميزة من محمد صلاح.

وبعد مرور دقيقتين فقط، نجح محمد صلاح في صناعة الهدف الثاني له والثالث لليفربول، والذي سددها ديوجو جوتا.

يذكر أنه بعد معاناة كبيرة، أنهى فريق ليفربول الموسم الماضي 2022/ 2023 بالتواجد في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، ليضمن التأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج".