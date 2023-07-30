الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية يقفون دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الأمة العربية

الأمناء العامون للفصائل
الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية يقفون دقيقة حدادًا

انطلق قبل قليل مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمدينة العلمين الجديدة.

واستهل المؤتمر فعالياته بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني وشهداء الشعب المصري وجيشه وشرطته، وكذلك شهداء الأمة العربية الذين دافعوا عن القضية الفلسطينية.

وتبحث الفصائل الفلسطينية خلال اجتماع الأمناء العامين برئاسة الرئيس الفلسطيني، سبل إنهاء الانقسام، حيث من المقرر أن يعقد اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في مصر لبحث التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية.

الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الرئيس الفلسطيني محمود عباس فلسطين الأمة العربية

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