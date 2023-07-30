الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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هشام العسكرى: حدوث خلل فى العلاقات البينية لأنظمة الكوكب يتسبب فى كوارث طبيعية

الدكتور هشام العسكري
الدكتور هشام العسكري

قال الدكتور هشام العسكري، نائب المدير التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية وأستاذ الاستشعار عن بُعد، إن كوكب الأرض متعدد الأنظمة، وهي الأغلفة المختلفة القائمة بذاتها، مشيرًا إلى أنه عند حدوث خلل في العلاقات البينية في هذه الأنظمة تحدث الكوارث الطبيعية. 

وأضاف العسكري خلال حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن كل الأنظمة متصلة ببعض، ولا أحد يتخيل أننا بمعزل عما يحدث في الأمازون، وكل هذه الظواهر لها مرجعية واحدة وأساسها واحد وهو الاختلافات الأيكولوجية على كوكب الأرض.

وتابع نائب المدير التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية وأستاذ الاستشعار عن بُعد: "نحن كعلماء متخصصين لا ندرس ظاهرة مثل الفيضان، لكننا معنيون بالأسباب والعملية التي تؤدي إلى حدوثها حتى نتنبأ بالظواهر".

وأكد أن الإجراءات المتعلقة بمواجهة التغيرات المناخية ستختلف من قطاع إلى قطاع ومكان إلى مكان ومتسبب إلى متضرر، مشيرًا إلى أن مشاركة قارة إفريقيا في الانبعاثات الحرارية غير موجودة، ولكن الدول العظمى هي المؤثرة، وعليها بحث سبل التأقلم وأن تكون على دراية بما يمكن أن يحدث في المستقبل.

كوارث طبيعية تغير المناخ التغيرات المناخية الدكتور هشام العسكري برنامج صباح الخير يا مصر صباح الخير يا مصر

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