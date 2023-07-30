الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

5 مصابين بتصادم سيارتين فى الشرقية

تصادم سيارتين
تصادم سيارتين

أصيب 5 أشخاص بكدمات وسحجات وجروح بالجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتيّ ملاكي بطريق العاشر- كوبري سيراميكا، في الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى جامعة العاشر باستقبال كل من "نهال. ص" 38 سنة، مصابة بكسر بالذراع اليسرى، و"إبراهيم. ع" 45 سنة، مصابا بجرح بالرأس و"أحمد. ع" 20 سنة، مصابا بكسر بالذراع اليسرى، و"يوسف. ع" 45 سنة، مصابا بكسر بالذراع اليسرى، و"جمال م م" 55 سنة، مصابا ما بعد الارتجاج، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم سيارتيّ ملاكي بطريق العاشر- كوبري سيراميكا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة العاشر، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الشرقية تصادم سيارتين سيارتين ملاكي حادث تصادم

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