ضبط 650 لتر مواد بترولية وطن دقيق بلدى مدعم بحملات رقابية فى الشرقية







ضبطت مديرية التموين بالشرقية 650 لتر مواد بترولية وطن دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء بنطاق مركز ههيا.

وأفادت المديرية في بيان، بأن إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة قامت بحملات تفتيشية علي اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الادارة وقد تمكنت الحملة أثناء مرورها على اﻷنشطة التجارية بدائرة الإدارة من ضبط محطة رصيف بقرية السكاكرة تعمل بدون ترخيص، وتم ضبط كمية من البنزين 80 مقدارها 650 لتر داخل المحطة، وتحرير المحضر رقم 10901 لسنة 2023 جنح ههيا، والتحفظ على المضبوطات على ذمة المحضر.

وتمكنت الحملة أثناء مرورها على المخابز بدائرة الإدارة من تحرير المخالفات التالية: عدد 2 محضر إثبات حالة للتصرف في 20 شيكارة دقيق بلدي مدعم ببيعها في السوق السوداء، بإجمالي كمية مقدارها طن دقيق، وعدد 3 محاضر إثبات حالة لانتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر إثبات حالة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.