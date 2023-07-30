الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

3 حالات غرق بقرى الساحل الشمالى.. والبحث عن الجثامين

غرق
غرق

شهدت شواطئ الساحل الشمالي 3 حالات غرق بقرى سياحية بنطاق محافظة الإسكندرية، فيما تكثف قوات الإنقاذ النهري وغواصو الخير المتطوعون البحث عن الجثامين.

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصي الخير المتطوعين، إنه تلقى 3 بلاغات عن حالات غرق، منها شاب يُدعى "أبوالحسن حجاج يوسف"، من محافظة الأقصر، يبلغ من العمر 26 عامًا، وحالة أخرى لشاب يُدعى "إبراهيم توفيق مختار"، ويبلغ من العمر 18 عامًا.

وأوضح المالحي لـ"الدستور"، أنه ناشد غواصي الخير بمحافظة الإسكندرية، سرعة الوصول لأماكن الغرق للبحث عن جثامين الغرقى، مشيرًا إلى أن زيادة عدد حالات الغرق بسبب ارتفاع منسوب البحر خلال هذه الأيام.

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