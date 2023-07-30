الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الغردقة: استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت السياحية

الحملات التفتيشية
الحملات التفتيشية على المنشآت السياحية

 استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت السياحية بالبحر الأحمر، وذلك للتأكد من توافر كافة الاشتراطات اللازمة للتشغيل على أعلى مستوى، وبما يليق بمكانة الغردقة  كمقصد سياحي عالمي مميز. وقامت الحملة المعنية بالتفتيش والمرور على عدد ٢ منشأة سياحية وذلك وفقًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بتنفيذ حملات تفتيشية دورية على المنشآت السياحية للوقوف على مدى التزامها بالمعايير والاشتراطات اللازمة.

وقد وجدت اللجنة عدة ملاحظات بالفندقين، حيث وجد عضو وزارة السياحة في أحد الفندقين وضع ستائر شفافة على نوافذ أبواب البلكونات بالغرف، تغير درجات السلم المكسورة بأحد المباني وغيرها، وأفاد عضو مكتب العمل بمخالفات عديدة بالفندقين منها عدم تقديم ما يفيد صرف العلاوة الدورية وصرف  بدل الإجازات وعدم استيفاء تشغيل نسبة  ٥% من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعدم تقديم ما يفيد تسليم نسخة من عقد العمل للعاملين، كما تم عمل ٥ محاضر لشركة تقوم بتشغيل العمالة الأجنبية بدون ترخيص.

كما لاحظ عضو الصحة قصورًا في بعض اشتراطات النظافة بأحد الفندقين، وتم التنبيه على تغيير صواعق الناموس الكهربائية بضوئية، وإزالة أدوات البناء من منطقة الاستلام، فرز الخضروات والبيض جيدًا قبل الاستخدام وللفندق الآخر عدم توافر ريسيف استلام أغذية وعدم وجود مخزن للمشروبات وغيرها.
كما أوضح عضو  الأمن الصناعي أن هناك مخالفات كعدم عمل قياسات بيىة العمل وعدم توافر مهمات الوقاية الشخصية للعمال وغيرها. 
وأشاد الطب البيطري بصلاحية اللحوم والأسماك والدواجن للاستخدام الآدمي.

  وأشارت اللجنة إلى وجود تراخيص للفندقين، وسريان ترخيص مدير المنشأة الفندقين وسريان السجل البيئي لأحد الفندقين وجارٍ التجديد بالآخر.

وقد قامت اللجنة بالتنبيه والإنذار على استيفاء كافة الاشتراطات الصحية والبيئية والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية واستكمال جميع الأوراق المطلوبة خلال ١٥ يومًا.

نفذت الحملة بالاشتراك مع عضو من وزارة السياحة، مكتب العمل والأمن الصناعي  والإدارة الصحية والبيئة بالمدينة ومديرة  الإيرادات بالمدينة تحت إشراف مدير عام إدارة اللجان والمجالس بالمدينة.

المنشآت السياحية الصحية والبيئة حملات تفتيشية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر محافظ البحر الأحمر

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