الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

غدا.. حفل توزيع جوائز المركز القومي للترجمة

القومي للترجمة
القومي للترجمة

تنظم وزارة الثقافة، ممثلة في المركز القومي للترجمة، حفل توزيع جوائز المركز القومي للترجمة، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباح غد الاثنين، الموافق 31 يوليو 2023، بقاعة متحف الحضارة بحرم دار الأوبرا المصرية.

وتشمل الجوائز كل من: جابر عصفور للترجمة في مجال الآداب والدراسات النقدية، جمال جمال حمدان للترجمة في مجال الدراسات الإنسانية والعلوم الاجتماعية، سميرة موسى للترجمة في مجال الثقافة العلمية، فضلا عن جائزة الترجمة للشباب.

وكان قد أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، منذ أيام، عن الفائزين بمسابقة كشاف المترجمين في دورتها الثالثة والمخصصة للاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الإسكندرية.

وقالت مديرة المركز القومي للترجمة، إنه بناء على مقترح النائبة البرلمانية الكاتبة منى عمر أطلق المركز القومي للترجمة مسابقة كشاف المترجمين (سكندريات) للاحتفال بالعيد القومي لمدينة الإسكندرية والاحتفاء بمبدعي عاصمة الثغر من شعراء وكتاب وروائيين، وسوف يواصل المركز القومي للترجمة الاحتفال بجميع الأعياد القومية لجميع محافظات مصر.

وجاءت أسماء الفائزين كالتالي:

  • عن اللغة الإنجليزية كل من: سلمى رضا محمد ثابت، شريهان مدحت حسنين حسن، رنا طارق محمود سالم، أسماء رجب الشافعي.
  • عن اللغة الإسبانية جاءت أسماء الفائزين كالتالي: تامر مبروك السيد الهلالي ، دعاء صلاح محمد المصلحي، رحاب محمد مصطفى إبراهيم.
  • عن اللغة الألمانية: خديجة محمد زكي مصطفى، سما أشرف السيد العجمي، فيروز عزت شاكر جورجي.
  • عن التركية فازت المتسابقة عبير طلعت محمد السيد وعن اللغة الصينية فازت المتسابقة فاطمة الزهراء محمد عبدالجواد حسين.
  • عن الإيطالية فازت المتسابقة فاطمة الزهراء عماد حنفي.
  • عن الفرنسية ليلى أحمد السيد إبراهيم.
  • عن اللغة الفارسية مروة زناتي عثمان بطاح وفاطمة أحمد حسن سيد.
  • وأخيرًا عن اللغة الروسية فازت المتسابقة نورهان دياب عبدالمنعم دياب.

يذكر أن النصوص المطروحة للترجمة كانت كالتالي: نص (بحري الذي أعرفه) للكاتب والروائي محمد جبريل، ‎نص (سيدي بشر) للكاتب والروائي أحمد فضل شبلول، ‎قصيدة (هي إسكندرية) للشاعر جابر بسيوني، ‎قصيدة (التحدي) للشاعر فوزي خضر، ‎قصيدة (وصايا أبوللو) للشاعر فؤاد طمان؛ وتم الإعلان عن المسابقة واستقبال الترجمات خلال الفترة من 25 يونيو إلى 10 يوليو 2023.

الترجمة للشباب الدراسات الإنسانية الدراسات النقدية الدكتورة كرمة سامي المركز القومي للترجمة جائزة الترجمة متحف الحضارة مسابقة كشاف المترجمين

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