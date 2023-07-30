الأحد 30 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قافلة ثقافية ضمن مشروع المكتبة المتنقلة بدير مواس فى المنيا

قافلة ثقافية
قافلة ثقافية

نظمت مكتبة مصر العامة بمحافظة المنيا قافلة ثقافية بقرية نزلة البدرمان التابعة لمركز دير مواس جنوب المحافظة، تضمنت العديد من الأنشطة والفعاليات منها قراءة واطلاع بالمكتبة المتنقلة وورش عمل وتدريب على حرف يدوية ورسم وتلوين وسرد وحكي وفقرات فنية متنوعة وندوات تثقيفية، وذلك تحت رعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وفي إطار جهوده لنشر الثقافة والوعي بقرى مركز دير مواس. 

وشارك في فعاليات القافلة الثقافية رجال الأزهر الشريف ومديرة المرأة والأمومة والطفولة وحماية الطفل بالمحافظة وبمتابعة نصر ربيع، رئيس مجلس قروي نزلة البدرمان، بالتنسيق مع العلاقات العامة والإعلام وإدارة شئون المرأة والأمومة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دير مواس. 

وأوضحت الدكتورة أمل عليوة، مدير عام مكتبة مصر العامة، أن المكتبة تعتبر إحدى أهم ركائز الثقافة بمحافظة المنيا، نظرًا لما تحتويه من رصيد ضخم من الكتب في مختلف المجالات وتوافر العناصر البشرية الموهوبة، والتي تمتلك مهارات تدريبية وفنية وتثقيفية، وذلك في ظل الدعم الكبير الذي يقدمه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، للمكتبة، وهو ما جعلها تؤدي الدور المنوط لها على أكمل وجه.

من جهته، أكد عامر طه آدم، رئيس مركز ومدينة دير مواس، أن هذه الفعاليات تأتي في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بنشر الوعي والثقافة بقرى مركز دير مواس وإتاحة فرصة القراءة والاطلاع لأبناء القرى، والتي ترفع من الوعي والثقافة لديهم، مشيرًا إلى أن المحافظ يولي الثقافة والتوعية أهمية خاصة، ويوجه دائمًا بتنفيذ مثل هذه القوافل الثقافية والتوعوية إيمانًا بأهمية بناء الإنسان وتثقيفه وتوعيته، حيث أكد استمرار تنفيذ هذه الفعاليات بكل القرى. 

وأشار رئيس المركز والمدينة إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة دير مواس تقدم كل سبل الدعم لمثل هذه الفعاليات الثقافية المهمة، لافتًا إلى أن القافلة لاقت قبولًا كبيرًا من أهالى القرية.

قافلة ثقافية
قافلة ثقافية
قافلة ثقافية
قافلة ثقافية
قافلة ثقافية
قافلة ثقافية
قافلة ثقافية
قافلة ثقافية
قافلة ثقافية
قافلة ثقافية
المنيا مكتبة مصر العامة بالمنيا قافلة ثقافية ومكتبة متنقلة قرية نزلة البدرمان بمركز ديرمواس الدكتورة أمل عليوة مدير مكتبة مصر العامة عامر طه آدم رئيس مركز ديرمواس

الأكثر قراءة

أخر موعد لظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

لينك موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

الحكومى يكسب والفتيات أكثر تفوقًا.. مصادر بالتعليم: قائمة أوائل الثانوية تضم 33 طالبًا والإعلان اليوم

اعرف الموعد النهائي لظهور نتيجة الثانوية العامة 2023.. ونسب النجاح المعلنة

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فيض الفن فى قناة السويس

د. منى حلمى

لم نشبع منه بعد

ماجد حبته

أمريكى سجنته روسيا وأصيب فى أوكرانيا!

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان

الاحتلال الإسرائيلى يجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس

مستوطنون يضرمون النيران فى أراضى الفلسطينيين