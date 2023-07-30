قافلة ثقافية ضمن مشروع المكتبة المتنقلة بدير مواس فى المنيا

نظمت مكتبة مصر العامة بمحافظة المنيا قافلة ثقافية بقرية نزلة البدرمان التابعة لمركز دير مواس جنوب المحافظة، تضمنت العديد من الأنشطة والفعاليات منها قراءة واطلاع بالمكتبة المتنقلة وورش عمل وتدريب على حرف يدوية ورسم وتلوين وسرد وحكي وفقرات فنية متنوعة وندوات تثقيفية، وذلك تحت رعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وفي إطار جهوده لنشر الثقافة والوعي بقرى مركز دير مواس.

وشارك في فعاليات القافلة الثقافية رجال الأزهر الشريف ومديرة المرأة والأمومة والطفولة وحماية الطفل بالمحافظة وبمتابعة نصر ربيع، رئيس مجلس قروي نزلة البدرمان، بالتنسيق مع العلاقات العامة والإعلام وإدارة شئون المرأة والأمومة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دير مواس.

وأوضحت الدكتورة أمل عليوة، مدير عام مكتبة مصر العامة، أن المكتبة تعتبر إحدى أهم ركائز الثقافة بمحافظة المنيا، نظرًا لما تحتويه من رصيد ضخم من الكتب في مختلف المجالات وتوافر العناصر البشرية الموهوبة، والتي تمتلك مهارات تدريبية وفنية وتثقيفية، وذلك في ظل الدعم الكبير الذي يقدمه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، للمكتبة، وهو ما جعلها تؤدي الدور المنوط لها على أكمل وجه.

من جهته، أكد عامر طه آدم، رئيس مركز ومدينة دير مواس، أن هذه الفعاليات تأتي في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بنشر الوعي والثقافة بقرى مركز دير مواس وإتاحة فرصة القراءة والاطلاع لأبناء القرى، والتي ترفع من الوعي والثقافة لديهم، مشيرًا إلى أن المحافظ يولي الثقافة والتوعية أهمية خاصة، ويوجه دائمًا بتنفيذ مثل هذه القوافل الثقافية والتوعوية إيمانًا بأهمية بناء الإنسان وتثقيفه وتوعيته، حيث أكد استمرار تنفيذ هذه الفعاليات بكل القرى.

وأشار رئيس المركز والمدينة إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة دير مواس تقدم كل سبل الدعم لمثل هذه الفعاليات الثقافية المهمة، لافتًا إلى أن القافلة لاقت قبولًا كبيرًا من أهالى القرية.

قافلة ثقافية

قافلة ثقافية

قافلة ثقافية

قافلة ثقافية