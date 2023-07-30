أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه فى بداية تعاملات اليوم

شهدت أسعار صرف الدولار استقرارًا مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الأحد في البنوك المصرية.

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات (البنك الأهلي المصري) و(بنك مصر)، استقر سعر صرف الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، سجل الدولار 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل الدولار 30.88 جنيه للشراء ، و30.95 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية (يورو) تراجعا ملحوظا مابين 5 - 35 قرشا شراء وبيعا في البنوك المصرية.

ففي البنك الأهلي وبنك مصر، سجل اليورو 33.65 جنيه للشراء، 34.08 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجل 33.76 جنيه للشراء، و34.19 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات سعر العملة الأوروبية مقابل الجنيه 34.33 جنيه للشراء ، و34.44 جنيه للبيع.

كما سجل الجنيه الإسترليني تراجعا بقيمة ما بين 4 - 37 قرشا للشراء والبيع في البنوك المصرية.

ففي بنكي الأهلي ومصر سجل الإسترليني 39.24 جنيه للشراء، و39.75 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجل الإسترليني 39.37 جنيه للشراء، و39.88 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 39.96 جنيه للشراء 39.10 جنيه للبيع.

وعربيا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي، سجل 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع، والدينار الكويتي سجل 99.44 جنيه للشراء، و100.47 جنيه للبيع.