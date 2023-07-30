الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 3 فى انقلاب دراجة نارية ببنى سويف

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الأحد، في حادث انقلاب دراجة نارية أعلى كوبرى الواسطى في اتجاه شرق النيل، شمال محافظة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بحادث انقلاب دراجة نارية أعلى كوبرى الواسطى بالقرب من مركز أطفيح التابعة لمحافظة الجيزة، نتجت عنه إصابة 3 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف بسيارتي إسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من: عصام فوزي عبدالفتاح، 42 عامًا، باشتباه كسر بالساق اليمنى، محمد فوزي عبدالفتاح رياض، 33 عامًا، عامل، باشتباه كسر بالساق اليمنى،  كريم أحمد فوزي، 10 أعوام، طالب، بجروح وسحجات متفرقة.

الواسطى المركزي بني سويف حركة المرور دراجة نارية شرطة النجدة

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